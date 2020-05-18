ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Майже мільйон компенсації за житло: ще одному екс-нардепу повідомили про підозру

Новини » Політика     18.05.2020 - 15:12
Майже мільйон компенсації за житло: ще одному екс-нардепу повідомили про підозру
Фото: готельний комплекс "Київ" (kiev.kurorts.com)

Йдеться про Станіслава Березкіна, депутата також підозрюють в заволодіння 20 млн доларів "Ощадбанку"

Колишньому нардепу 8 скликання повідомили про підозру в незаконному отриманні 937 тис. гривень компенсації за житло. За даними правоохоронців, екс-нардеп мав власне житло в столиці, але брав гроші за користування номером в готелі "Київ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро.

Підозру детективи НАБУ вручили екс-депутату сьогодні, 18 травня.

"За даними слідства, маючи власне житло у центрі столиці, він отримав право користування готельним номером в ДП "Готельний комплекс "Київ", на що з бюджету, передбаченого на забезпечення діяльності парламенту, витрачено понад 937 тис. грн з листопада 2014 року по серпень 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначили у НАБУ, екс-депутат також має статус підозрюваного у справі за фактом заволодіння 20 млн доларів "Ощадбанку". Йдеться про Станіслава Березкіна. У жовтні 2018 року у цій справі затримали 10 осіб, в тому числі і сина Березкіна - Максима, а також заступника голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову. Пізніше суд відпустив усіх їх під заставу.

З початку року НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура притягнули до відповідальності 5 нардепів 8 скликання за незаконне отримання компенсації на понад 2,6 млн грн. У межах розслідувань фактів незаконної компенсації до бюджету повернуто близько 1,65 млн грн.

Кілька днів тому правоохоронці повідомили про підозру у незаконному отриманні 928 тис. гривень компенсації за житло ще одному нардепові 8 скликання.

Також у НАБУ повідомили про завершення розслідування справи екс-нардепа, якого підозрюють у незаконному отриманні з державного бюджету 543,9 тис. грн компенсації за оренду житла. У березні йому та його колезі правоохоронці повідомили про підозру. Обидва депутати проживали у "Готельному комплексі "Київ".

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України нардепподозрениеКомпенсацияНАБУжилье
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся