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Суд назначил залог экс-нардепу Березкину

Новости » Общество    03.10.2019 - 16:44
Суд назначил залог экс-нардепу Березкину
Фото: Станислав Березкин (УНИАН)

Сумма залога бывшему народному депутату Станиславу Березкину составляет 15 млн гривен

Бывшему народному депутату Станиславу Березкину суд избрал меру пресечения в виде залога в 15 миллионов гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Соответствующее решение было принято судьей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) в четверг, 3 октября.

"Следственным судьей ВАКС с участием прокуроров САП избрана мера пресечения бывшему народному депутату Украины, подозреваемому в организации совершения особо тяжких коррупционных преступлений. Так, суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в сумме почти 15 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также Березкину необходимо сдать свой загранпаспорт, уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми.

Напомним, Станиславу Березкину 27 сентября было объявлено о подозрении в коррупционных преступлениях из-за его вероятной причастности к хищению 20 млн долларов из Ощадбанка.

Также РБК-Украина сообщало, что 3 октября НАБУ вручило ходатайства о применении меры пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю. Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн гривен залога.

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