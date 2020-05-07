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Экс-нардепа подозревают в получении незаконной компенсации за жилье: расследование завершено

Новости » Политика     07.05.2020 - 10:34
Экс-нардепа подозревают в получении незаконной компенсации за жилье: расследование завершено
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд

Завершено расследование дела экс-нардепа, которого подозревают в необоснованном получении из бюджета 543,9 тыс. грн компенсации за аренду жилья. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как отмечается, стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия бывшего народного избранника квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

По данным следствия, экс-нардеп получил неправомерную выгоду в виде права пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Киев", на что из бюджета, предусмотренного на обеспечение деятельности парламента, с декабря 2014 по декабрь 2017 года потрачено 543,9 тыс. грн.

Напомним, Государственное бюро расследований завершило следствие в делу экс-нардепа Сергея Пашинского, который устроил стрельбу с потерпевшим в декабре 2016 года.

Также ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура завела уголовное дело на бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку. Дело открыто по признакам возможного декларирования недостоверной информации и принятия предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения.

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