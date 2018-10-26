Дело "Ощадбанка": за сына нардепа Березкина и 5 подозреваемых внесли залог

Фото: Максим Березкин (Latifundist.com)

Залог также был внесен за тех подозреваемых работников "Креатива", которые являются клиентами Equity

За подозреваемого в завладении средствами "Ощадбанка" сына депутата Верховной рады Станислава Березкина Максима внесли залог. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталий Кравец.

По его словам, сегодня также был внесен залог за тех подозреваемых работников "Креатива", которые являются клиентами Equity.

"За Березкина уже внесли залог. А также сегодня залог был внесен за тех подозреваемых работников "Креатива", которые являются клиентами Equity", - отметил прокурор.

Соответственно, речь идет о шести лицах: экс-директоре ООО ЗМЖ Сергее Тимченко, руководителе ЗАО "Креатив" Александре Бойко, Оксане Сикорской, Виталие Пустовите, экс-главном бухгалтере Татьяне Слюсаренко и сыне нардепа.

Напомним, ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что суд арестовал десять подозреваемых в завладении средствами "Ощадбанка" с альтернативой внесения залога.

Ранее РБК-Украина писало, что суд заключил под стражу сына народного депутата Станислава Березкина Максима.

Добавим, Соломенский райсуд Киева в четверг, 25 октября, взял под стражу заместителя главы правления "Ощадбанка" Ирину Земцову.