Міллі про контрнаступ: просувається неухильно, однак буде тривалим та кривавим

Контрнаступ Збройних сил України просувається неухильно, однак буде тривалим та "дуже кривавим".

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як відзначив Міллі, контрнаступ ЗСУ буде дуже важким та кривавим, а досягнення успіху займе багато часу. Наступ наших воїнів "просувається неухильно, свідомо прокладаючи собі шлях через дуже складні мінні поля, 500 метрів на день, 1000 метрів на день, 2000 метрів на день, і так далі".

Згідно з даними Reuters, військове керівництво України обережне в публічному підрахунку успіхів у контрнаступі. Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що наступ відбувається "повільніше, ніж хотілося б".

Міллі відзначив, що він не здивований тому, що прогрес є повільнішим, ніж деякі люди й комп'ютери могли б передбачити.

"Війна на папері і реальна війна - це різні речі. На реальній війні гинуть реальні люди. Справжні люди стоять на передовій і справжні люди сидять у цих машинах. Справжні тіла розриваються на шматки від вибухівки. Я казав, що це займе шість, вісім, 10 тижнів, це буде дуже важко. Це буде дуже довго і дуже, дуже криваво. І ніхто не повинен мати жодних ілюзій з цього приводу", - відзначив Міллі.

Контрнаступ ЗСУ

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, наразі ворог основні зусилля зосереджує на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

Як відзначив президент, Україна планує показати певні результати на фронті перед самітом НАТО у Вільнюсі, який, зі свого боку, відбудеться 11-12 липня.

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, контрнаступ наших воїнів йде за планом. Сьогодні надважливою задачею для ЗСУ є знищення сил ворога - військ, техніки та командних пунктів. Водночас з точки зору ефективності контрнаступ йде за планом.