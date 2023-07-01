Милли о контрнаступлении: продвигается неуклонно, однако будет длительным и кровавым

Контрнаступление Вооруженных сил Украины продвигается неукоснительно, однако будет продолжительным и "очень кровавым".

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как отметил Милли, контрнаступление ВСУ будет очень тяжелым и кровавым, а достижение успеха займет много времени. Наступление наших воинов "продвигается неуклонно, сознательно прокладывая себе путь через очень сложные минные поля, 500 метров в день, 1000 метров в день, 2000 метров в день, и так далее".

Согласно данным Reuters, военное руководство Украины осторожно в публичном подсчете успехов в контрнаступлении. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что наступление происходит "медленнее, чем хотелось бы".

Милли отметил, что он не удивлен тому, что прогресс является более медленным, чем некоторые люди и компьютеры могли бы предсказать.

"Война на бумаге и реальная война - это разные вещи. На реальной войне гибнут реальные люди. Настоящие люди стоят на передовой и настоящие люди сидят в этих машинах. Настоящие тела разрываются на куски от взрывчатки. Я говорил, что это займет шесть, восемь, 10 недель, это будет очень трудно. Это будет очень долго и очень, очень кроваво. И никто не должен иметь никаких иллюзий по этому поводу", - отметил Милли.

Контрнаступление ВСУ

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, сейчас враг основные усилия сосредотачивают на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

Как отметил президент, Украина планирует показать определенные результаты на фронте перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который со своей стороны состоится 11-12 июля.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, контрнаступление наших воинов идет по плану. Сегодня важной задачей для ВСУ является уничтожение сил врага - войск, техники и командных пунктов. В то же время с точки зрения эффективности контрнаступление идет по плану.