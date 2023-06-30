Справжня війна відрізняється від того, що на папері: Міллі про швидкість контрнаступу ЗСУ

Повільні темпи контрнаступу ЗСУ не дивують військових у США, тому що справжня війна відрізняється від того, що на папері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, яку навів журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін у Twitter.

"Війна на папері і справжня війна - різні речі", - сказав Міллі.

За його словами, те, що це відбувається повільніше, ніж передбачали інші люди, його зовсім не дивує. Він підкреслив, що відбувається повільне та поступове просування ЗСУ.

"Україна бореться за своє життя, звичайно, що це відбувається трохи повільно, але це частина природи війни", - додав генерал.

Наступ ЗСУ

Українські військові продовжують проводити контрнаступальні дії в Україні. За цей час бійцям вдалося деокупувати дев'ять населених пунктів, а саме Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки та Рівнопіль.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупанти не завжди доповідають "на гору" про втрату захоплених в Україні територій. Оскільки бояться керівництва.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що просування українських військ на фронті зараз не проходить швидко. Осінній контрнаступ ЗСУ теж починався подібним чином.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі сказав, що адміністрація президента США Джо Байдена виступила за подальшу підтримку України, це має дати змогу зробити контрнаступ ЗСУ набагато успішнішим та ефективнішим.