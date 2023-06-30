Україна хоче показати результати на полі бою перед самітом НАТО, - Зеленський

Україна планує показати певні результати на фронті перед самітом НАТО у Вільнюсі, що відбудеться 11-12 липня.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю іспанським ЗМІ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTVE .

"Перед самітом ми хочемо показати результати, але кожен кілометр коштує життя", - зазначив глава держави.

Президент зазначив, що плани початку контрнаступу українських захисників сповільнилися.

"Зливи тривають довго, і це сповільнило деякі процеси", - пояснив Зеленський.

У зв’язку з цим глава держави закликав союзників продовжити надавати Україні озброєння.

"Восени ми розпочали контрнаступ, і нам потрібен був результат. Ми розраховували на певні речі, але артилерія прийшла пізно", - розповів він.

Тому, за словами Зеленського, українським військовим довелося тоді зупинитися, оскільки просування вперед означало би втрату людей.

"Ми дуже обережні в цьому відношенні. Швидкі речі не завжди безпечні. Якщо мені скажуть, що мине два місяці і загинуть тисячі людей, або три місяці і загине менше людей, звичайно, я оберу останнє... Між часом і людьми найважливіше - це люди", - зазначив він.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, з початку червня українські військові продовжують активні дії на кількох ділянках фронту. За кілька тижнів їм удалося звільнити від ворога вісім населених пунктів.

Просування наших захисників триває щодня, їм вдається відтісняти окупантів як на сході, так і на південному сході.

Раніше Зеленський і сам визнавав, що контрнаступ проходить повільніше, ніж хотілося б. Але глава держави зазначав, що активні дії ЗСУ розпочиналися так само і під час торішнього контрнаступу.