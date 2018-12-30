Миллер убежден, что "Северный поток-2" заработает с 1 января 2020 года
Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что поставки газа по "Северному потоку-2" начнутся по плану. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.
Так, Миллер убежден, что "Северный поток-2" заработает с 1 января 2020 года.
"Мы работаем по планам, которые с самого начала были утверждены. План начала поставок газа - 1 января 2020 года", - сказал Миллер, отвечая на вопрос, что будет с проектом "Северный поток-2" с учетом давления на участников проекта со стороны США.
Напомним, ранее сообщалось, что посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл призвал Берлин прекратить поддержку "Северного потока-2", поскольку газопровод позволит России усилить влияние на Европу.
Кроме того, сообщалось, что около 40 американских сенаторов внесут в Сенат США резолюцию, направленную против проекта газопровода "Северный поток 2" и требующую предпринять действия из-за атаки РФ на украинские корабли в Керченском проливе.
Также сообщалось, что за прекращение реализации российского проекта трубопровода "Северный поток-2" выступил и Европарламент.