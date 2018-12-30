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Миллер заявил, что поставки газа по "Северному потоку-2" начнутся по плану

Новости » Энергетика    30.12.2018 - 15:06
Миллер заявил, что поставки газа по "Северному потоку-2" начнутся по плану
Фото: Алексей Миллер (gazprom.ru)

Миллер убежден, что "Северный поток-2" заработает с 1 января 2020 года

Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что поставки газа по "Северному потоку-2" начнутся по плану. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Так, Миллер убежден, что "Северный поток-2" заработает с 1 января 2020 года.

"Мы работаем по планам, которые с самого начала были утверждены. План начала поставок газа - 1 января 2020 года", - сказал Миллер, отвечая на вопрос, что будет с проектом "Северный поток-2" с учетом давления на участников проекта со стороны США.

Напомним, ранее сообщалось, что посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл призвал Берлин прекратить поддержку "Северного потока-2", поскольку газопровод позволит России усилить влияние на Европу. 

Кроме того, сообщалось, что около 40 американских сенаторов внесут в Сенат США резолюцию, направленную против проекта газопровода "Северный поток 2" и требующую предпринять действия из-за атаки РФ на украинские корабли в Керченском проливе. 

Также сообщалось, что за прекращение реализации российского проекта трубопровода "Северный поток-2" выступил и Европарламент.

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Новости Украины Алексей МиллерГазпромРоссийская ФедерацияСеверный поток-2
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