Фото: Олексій Міллер (gazprom.ru)

Міллер переконаний, що "Північний потік-2" запрацює з 1 січня 2020 року

Глава російського "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що постачання газу по "Північному потоку-2" почнеться за планом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Так, Міллер переконаний, що "Північний потік-2" запрацює з 1 січня 2020 року.

"Ми працюємо за планами, які з самого початку були затверджені. План початку поставок газу - 1 січня 2020 року", - сказав Міллер, відповідаючи на питання, що буде з проектом "Північний потік-2" з урахуванням тиску на учасників проекту з боку США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посол Сполучених Штатів в Німеччині Річард Гренелл закликав Берлін припинити підтримку "Північного потоку-2", оскільки газопровід дозволить Росії посилити вплив на Європу.

Крім того, повідомлялося, що близько 40 американських сенаторів внесуть в Сенат США резолюцію, спрямовану проти проекту газопроводу "Північний потік 2" і вимагатимуть вжити дії через атаки РФ на українські кораблі в Керченській протоці.

Також повідомлялося, що за припинення реалізації російського проекту трубопроводу "Північний потік-2" виступив і Європарламент.