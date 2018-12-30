ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Міллер заявив, що постачання газу по "Північному потоку-2" почнеться за планом

Новини » Енергетика    30.12.2018 - 15:06
Міллер заявив, що постачання газу по "Північному потоку-2" почнеться за планом
Фото: Олексій Міллер (gazprom.ru)

Міллер переконаний, що "Північний потік-2" запрацює з 1 січня 2020 року

Глава російського "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що постачання газу по "Північному потоку-2" почнеться за планом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Так, Міллер переконаний, що "Північний потік-2" запрацює з 1 січня 2020 року.

"Ми працюємо за планами, які з самого початку були затверджені. План початку поставок газу - 1 січня 2020 року", - сказав Міллер, відповідаючи на питання, що буде з проектом "Північний потік-2" з урахуванням тиску на учасників проекту з боку США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посол Сполучених Штатів в Німеччині Річард Гренелл закликав Берлін припинити підтримку "Північного потоку-2", оскільки газопровід дозволить Росії посилити вплив на Європу.

Крім того, повідомлялося, що близько 40 американських сенаторів внесуть в Сенат США резолюцію, спрямовану проти проекту газопроводу "Північний потік 2" і вимагатимуть вжити дії через атаки РФ на українські кораблі в Керченській протоці.

Також повідомлялося, що за припинення реалізації російського проекту трубопроводу "Північний потік-2" виступив і Європарламент.

Аваков: втручання РФ у вибори в Україні буде колосальним У РФ оцінили обсяг забороненої до ввезення продукції з України в 510 млн дол. у рік
Новини України Олексій МіллєрГазпромРосійська ФедераціяСеверный поток-2
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся