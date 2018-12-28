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Еврокомиссар: остановить "Северный поток-2" уже не удастся

Новости » Энергетика    28.12.2018 - 16:36
Еврокомиссар: остановить "Северный поток-2" уже не удастся
Фото: Гюнтер Эттингер (flickr.com european_parliament)

Трубопровод давно уже строится и не может быть так просто остановлен, заявил еврокомиссар

Европейский комиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер считает, что несмотря на давление со стороны США проект газопровода "Северный поток-2" не будет остановлен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Правда заключается и в том, что трубопровод давно уже строится и не может быть так просто остановлен", - заявил он в интервью изданию Spiegel.

По его словам, угрозы президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о том, что Германия окажется в энергетической зависимости от российского газа через газопровод, не являются основанием для остановки проекта.

В то же время он потребовал от российского "Газпрома" "честной сделки" по дальнейшему транзиту газа по территории Украины. По его мнению, Европейский союз мог бы усилить в этом вопросе давление на Россию.

"В вопросе же дальнейшего распределения газа из "Северного потока-2" в Европе действуют нормы права по внутреннему рынку ЕС. К ним относятся также предписания, которые обеспечивают честную конкуренцию. Владимир Путин и "Газпром" знают об этом", - отметил Эттингер.

Напомним, по результатам девять месяцев 2018 года объемы транзита газа через украинскую ГТС снизились на 7% и составили 65,4 млрд куб. м. Главным фактором снижения объемов транзита через украинскую ГТС является увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream - OPAL.

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