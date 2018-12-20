Посол США в Германии призвал Берлин прекратить поддерживать "Северный поток-2"

Фото: Ричард Гренелл (wikipedia.org)

Прибыль от деятельности газопровода Россия направит на усиление дестабилизации, заявил посол

Посол Соединынных Штатов в Германии Ричард Гренелл призвал Берлин прекратить поддержку "Северного потока-2", поскольку газопровод позволит России усилить влияние на Европу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Гренелл заявил, что данный проект является "бесцеремонной попыткой российского правительства усилить удушение европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения".

Также он добавил, что РФ "продолжает свою кампанию по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины". Кроме того, по его мнению, Москва направит получаемые миллиарды евро на "дестабилизирующую внешнюю политику и поддержку на восточном фланге НАТО своего поведения".

Напомним, ранее сообщалось, что около 40 американских сенаторов внесут в Сенат США резолюцию, направленную против проекта газопровода "Северный поток 2" и требующую предпринять действия из-за атаки РФ на украинские корабли в Керченском проливе.

Ранее Госдеп США уже обращался к Германии с призывом отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2" и прислушаться к опасениям соседей, "безопасность которых будет подорвана" этим трубопроводом.