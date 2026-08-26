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Україну накриють дощі, але не надовго: яку погоду чекати завтра і коли повернеться тепло

16:52 26.08.2026 Ср
3 хв
Де і коли стовпчики термометрів можуть знову підніматись до +31°С?
aimg Ірина Костенко
Україну накриють дощі, але не надовго: яку погоду чекати завтра і коли повернеться тепло Погода в Україні наприкінці серпня може "коливатись" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
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Погода в Україні 27 серпня буде з короткочасними дощами й місцями з грозами у більшості областей. Проте пізніше опади почнуть "зміщуватись", а температура повітря в окремих регіонах - рости.

Докладніше про прогноз на завтра та подальші синоптичні зміни, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Короткочасні дощі: 27 серпня опади ймовірні у більшості областей України (крім північної частини), місцями можливі грози.
  • Температурні коливання: вночі по країні очікується +8...+13°С (на півдні та південному сході до +19°С), а вдень повітря прогріватиметься до +21...+26°С.
  • Зміна погоди: 28 серпня дощі "змістяться" на південь і південний схід, а 29 серпня - на захід країни (місцями із поривами вітру до 15-20 м/с).
  • Де і коли може бути спекотно: 29 серпня на Закарпатті та півдні України температура повітря вдень може підніматися до +31°С.
  • Столичний регіон: у Києві та області 27 серпня очікується мінлива хмарність без опадів, вночі +11...+13°С (по області +8...+13°С), а вдень +23...+25°С (по області +21...+26°С).
  • Потепління в Києві: після 29 серпня середня температура повітря у столиці дещо підвищиться (вже 31 серпня вночі може бути близько +18°С, вдень +29°С).

Чого чекати від погоди в Україні завтра

Згідно з прогнозом фахівців Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 27 серпня очікується з мінливою хмарністю.

Короткочасні дощі, а місцями - також і грози, ймовірні у більшості областей України (крім північної частини).

Вітер прогнозують переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

  • в середньому по Україні +8...+13°С;
  • на півдні та південному сході країни +14...+19°С.

Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть підніматись до +21...+26°С.

Україну накриють дощі, але не надовго: яку погоду чекати завтра і коли повернеться теплоПрогноз погоди по Україні на 27 серпня (інфографіка: РБК-Україна)

Як може змінюватись погода пізніше

Пізніше (виходячи з прогнозу УкрГМЦ на 27-29 серпня), опади в Україні будуть "зміщуватись":

  • 28 серпня короткочасні дощі та грози (місцями) прогнозують на півдні та південному сході;
  • 29 серпня - на заході країни.

На решті території України - без опадів.

Вітер при цьому очікується північно-східний - з переходом на південно-східний (7-12 м/с).

Вдень місцями ймовірні пориви вітру до 15-20 м/с:

  • 28 серпня - на півдні;
  • 29 серпня - на заході України.

На кілька градусів може змінитись і температура повітря:

  • вночі по Україні +8...+15°С;
  • вночі у південній частині +13...+19°С;
  • вдень - близько +21...+28°С.

У суботу, 29 серпня, стовпчики термометрів можуть підніматись до +31°С:

  • на Закарпатті;
  • на півдні країни.
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Що прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж четверга, 27 серпня, за даними УкрГМЦ, очікується з мінливою хмарністю та без опадів.

Вітер - північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у Києві +11...+13°С;
  • по області +8...+13°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві +23...+25°С;
  • по області +21...+26°С.

28 серпня, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати в середньому близько +15°С вночі та +22°С вдень.

Україну накриють дощі, але не надовго: яку погоду чекати завтра і коли повернеться теплоГрафік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

29 серпня ніч залишиться на рівні +15°С, а вдень може бути вже близько +25°С.

30 серпня ніч прогнозують попередньо дещо теплішу - близько +18°С, вдень - знову близько +25°С.

Останній день літа, 31 серпня, може бути ще теплішим. Вночі +18°С, вдень +29°С.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Крім того, українцям пояснили, яким може бути вересень в Україні.

Читайте також, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

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