Путін назвав війну "святою місією" на Різдво. В Україні різко відреагували

Кремль алучив Російську православну церкву для виправдання війни проти України та мілітаризації російського суспільства. Різдвяні богослужіння за участі військових і політичної верхівки РФ подали агресію як "священну місію" та "боротьбу зі злом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Російські пропагандистські ресурси масово поширювали кадри різдвяних богослужінь за участі військових РФ - зокрема безпосередньо на передовій. Так звані "військові священники" у своїх заявах наголошували, що мають бути поруч із солдатами "в окопах", фактично освячуючи війну.

Фото: РФ перетворює Різдво на пропаганду війни в Україні (t.me/CenterCounteringDisinformation)

7 січня у різдвяних службах брали участь російський диктатор Путін, міністр оборони РФ та високопоставлені ієрархи РПЦ. Під час проповідей війну проти України подавали як "боротьбу зі злом", "захист віри" та "духовну місію".

У промовах церковних ієрархів російська агресія навмисно маскується під сакральний обов’язок, використовується риторика про "русскій мір", "святий мир" і "захист православ’я".

Україну при цьому безпідставно звинувачують у "переслідуванні віри", що дозволяє кремлю перекладати відповідальність за війну в псевдорелігійну площину.

"Російські військові "за дорученням Господа" виконують "святу місію" захисту вітчизни", - заявив під час одного з богослужінь Путін.

Таким чином війна була представлена не як політичне рішення кремля, а як богоугодний і неминучий обов’язок.

Фото: РФ перетворює Різдво на пропаганду війни в Україні (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Кремлівська пропаганда

"Це типова практика російської пропаганди - змішувати релігію, армію та державну ідеологію для легітимізації насильства і мобілізації населення. Поки у світі Різдво символізує мир і людяність, у росії його використовують як інструмент виправдання вбивств і продовження агресії", - заявили в ЦПД.

Центр протидії дезінформації раніше неодноразово фіксував використання РПЦ як мілітарного інструмента державної пропаганди РФ.

У попередніх аналітичних матеріалах Центру зазначалося, що кремль системно формує образ війни проти України як "священної", готуючи російське суспільство до затяжного протистояння.

Символічні релігійні дати, зокрема Різдво, дедалі частіше використовуються не для проповіді миру, а для виправдання і продовження агресії в Україні.