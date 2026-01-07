Путин назвал войну "святой миссией" на Рождество. В Украине резко отреагировали

Кремль привлек Русскую православную церковь для оправдания войны против Украины и милитаризации российского общества. Рождественские богослужения с участием военных и политической верхушки РФ подали агрессию как "священную миссию" и "борьбу со злом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Российские пропагандистские ресурсы массово распространяли кадры рождественских богослужений с участием военных РФ - в частности непосредственно на передовой. Так называемые "военные священники" в своих заявлениях отмечали, что должны быть рядом с солдатами "в окопах", фактически освящая войну.

Фото: РФ превращает Рождество в пропаганду войны в Украине (t.me/CenterCounteringDisinformation)

7 января в рождественских службах участвовали российский диктатор Путин, министр обороны РФ и высокопоставленные иерархи РПЦ. Во время проповедей войну против Украины подавали как "борьбу со злом", "защиту веры" и "духовную миссию".

В речах церковных иерархов российская агрессия намеренно маскируется под сакральный долг, используется риторика о "русском мире", "святом мире" и "защите православия".

Украину при этом безосновательно обвиняют в "преследовании веры", что позволяет кремлю перекладывать ответственность за войну в псевдорелигиозную плоскость.

"Российские военные "по поручению Господа" выполняют "святую миссию" защиты отечества", - заявил во время одного из богослужений Путин.

Таким образом война была представлена не как политическое решение кремля, а как богоугодный и неизбежный долг.

Кремлевская пропаганда

"Это типичная практика российской пропаганды - смешивать религию, армию и государственную идеологию для легитимизации насилия и мобилизации населения. Пока в мире Рождество символизирует мир и человечность, в России его используют как инструмент оправдания убийств и продолжения агрессии", - заявили в ЦПД.

Центр противодействия дезинформации ранее неоднократно фиксировал использование РПЦ как милитарного инструмента государственной пропаганды РФ.

В предыдущих аналитических материалах центра отмечалось, что кремль системно формирует образ войны против Украины как "священной", готовя российское общество к затяжному противостоянию.

Символические религиозные даты, в частности Рождество, все чаще используются не для проповеди мира, а для оправдания и продолжения агрессии в Украине.