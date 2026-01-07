ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Путин назвал войну "святой миссией" на Рождество. В Украине резко отреагировали

Россия, Среда 07 января 2026 17:26
UA EN RU
Путин назвал войну "святой миссией" на Рождество. В Украине резко отреагировали Фото: российский диктатор Путин превращает Рождество в пропаганду войны (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Кремль привлек Русскую православную церковь для оправдания войны против Украины и милитаризации российского общества. Рождественские богослужения с участием военных и политической верхушки РФ подали агрессию как "священную миссию" и "борьбу со злом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Российские пропагандистские ресурсы массово распространяли кадры рождественских богослужений с участием военных РФ - в частности непосредственно на передовой. Так называемые "военные священники" в своих заявлениях отмечали, что должны быть рядом с солдатами "в окопах", фактически освящая войну.

Путин назвал войну &quot;святой миссией&quot; на Рождество. В Украине резко отреагировали

Фото: РФ превращает Рождество в пропаганду войны в Украине (t.me/CenterCounteringDisinformation)

7 января в рождественских службах участвовали российский диктатор Путин, министр обороны РФ и высокопоставленные иерархи РПЦ. Во время проповедей войну против Украины подавали как "борьбу со злом", "защиту веры" и "духовную миссию".

В речах церковных иерархов российская агрессия намеренно маскируется под сакральный долг, используется риторика о "русском мире", "святом мире" и "защите православия".

Украину при этом безосновательно обвиняют в "преследовании веры", что позволяет кремлю перекладывать ответственность за войну в псевдорелигиозную плоскость.

"Российские военные "по поручению Господа" выполняют "святую миссию" защиты отечества", - заявил во время одного из богослужений Путин.

Таким образом война была представлена не как политическое решение кремля, а как богоугодный и неизбежный долг.

Путин назвал войну &quot;святой миссией&quot; на Рождество. В Украине резко отреагировали

Фото: РФ превращает Рождество в пропаганду войны в Украине (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Кремлевская пропаганда

"Это типичная практика российской пропаганды - смешивать религию, армию и государственную идеологию для легитимизации насилия и мобилизации населения. Пока в мире Рождество символизирует мир и человечность, в России его используют как инструмент оправдания убийств и продолжения агрессии", - заявили в ЦПД.

Центр противодействия дезинформации ранее неоднократно фиксировал использование РПЦ как милитарного инструмента государственной пропаганды РФ.

В предыдущих аналитических материалах центра отмечалось, что кремль системно формирует образ войны против Украины как "священной", готовя российское общество к затяжному противостоянию.

Символические религиозные даты, в частности Рождество, все чаще используются не для проповеди мира, а для оправдания и продолжения агрессии в Украине.

Напомним, в ЦПД сообщали, что РФ активно привлекает лояльных иностранных журналистов для распространения своей пропаганды. Мы писали, что в Донецком театре кукол под видом "благотворительности" детям навязывают антизападные взгляды.

В то же время в Совете Федерации РФ планируют законодательно обязать блогеров размещать пропагандистскую рекламу. Законопроект предусматривает, что материалы о "традиционных ценностях", патриотизме и культуре должны составлять не менее 5% всех рекламных сообщений на крупных интернет-платформах.

Ранее РБК-Украина сообщало об усилении контроля над жителями Крыма, где интернет может отключаться без предупреждения. Мобильный интернет считают потенциально опасным из-за рисков быстрой самоорганизации населения, фиксации нарушений и распространения неофициальной информации.

Как отмечал Центр противодействия дезинформации, российская пропаганда продолжает дискредитировать украинских военных, распространяя фейки о якобы криминальных действиях ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
РПЦ Пропагандист
Новости
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка