Мілевський наслідував Роналду? Ексфутболіст освідчився коханій

Деталі освідчення

Про цю радісну подію стало відомо з їхніх публікацій у соціальних мережах, де пара поділилася новиною з шанувальниками.

Дівчина футболіста, Таміла, розмістила сторіс у соцмережі Instagram фотографію, на якій на її безіменному пальці красується обручка. Знімок супроводжувався інтригуючим підписом, який миттєво привернув увагу громадськості.

Вона натякнула, що Артем взяв приклад з відомого португальського футболіста Кріштіану Роналду, який освідчився своїй обраниці Джорджині Родрігес.

"Якщо вже Кріш наважився, то ми зобов'язані. По**й та балістика", - написала Таміла.

Артем Мілевський та його кохана (скриншот: instagram.com/timi1010)

Історія стосунків Артема і Таміли

Перші публічні підтвердження стосунків Мілевського та Таміли з'явилися наприкінці 2024 року. І зараз у її профілі дедалі частіше з'являються спільні з Артемом фото.

Варто зазначити, що достеменно невідомо, чи справді освідчення відбулося, чи це був лише жартівливий натяк Таміли на очікування рішучих дій від свого обранця.

Проте поява каблучки на пальці дівчини дозволяє припустити, що пара зробила крок до нового етапу у своєму житті.

Попередні події в житті Мілевського

Нагадаємо, що Артем Мілевський завершив професійну кар'єру футболіста у 2021 році, виступаючи за клуб "Минай". Після цього він продовжив займатися футболом на медіа-рівні, приєднавшись до команди IGNIS FC.

Восени 2023 року у ЗМІ з'явилася інформація про серйозні проблеми зі здоров'ям у Мілевського, спричинені надмірним вживанням алкоголю. Цю інформацію підтвердив і його близький друг, ексфутболіст Олександр Алієв.

На щастя, після госпіталізації та курсу лікування стан Артема стабілізувався. Ця подія стала ще одним важливим моментом у житті колишнього футболіста, який, судячи з усього, тепер готовий будувати нові стосунки та створювати сім'ю.