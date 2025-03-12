Мілевський пояснив, чому досі не вивчив українську мову

Свою позицію він пояснив тим, що в нього не було часу на вивчення української мови.

"Чому ти державною не розмовляєш? Тому що в мене не було часу вчити державну, я говорив, що я - іранець із Мінська", - зазначив він.

За його словами, у дитинстві в Білорусі не було української школи, а в Україні він завжди тренувався, не мав часу вивчати українську, тим паче що всі розмовляли російською.

"Засуджувати, якою мовою я розмовляю, взагалі не має жодного сенсу. І то я намагаюся ще розмовляти, хоча в мене ні школи, ні освіти, нічого не було. Ми були самородками. У нас не було часу, у нас було 5 тренувань на день. Яка мова, яка державна мова. Про що ви говорите? Це не те, що я її не поважаю, у нас не було часу на її вивчення", - підкреслив він.

Що відомо про мовний скандал із Мілевським

У грудні 2023 року ексфутболіст вирішив збирати кошти на допомогу пораненим військовим за допомогою стрімів на платформі Twitch. Він пообіцяв передавати 20% зібраної суми на протезування українських бійців.

Під час першого прямого ефіру спортсмен разом із другом грав у відеоігри FIFA та PES, а також відповідав на запитання користувачів платформи. Зокрема, він відповів і про своє ставлення до української мови.

"У нас не було української школи, ми завжди тренувалися, не було часу вчити українську мову. Тим більше всі говорили російською. Не вважаю, що це так важливо зараз говорити українською. Потрібно мати свою позицію. І багато військових, які воюють - багато хто з них говорить російською. Жодної проблеми в цьому я не бачу. І взагалі, я - білорус, ми говорили завжди російською", - наголосив він.

Хто такий Артем Мілевський

Народився 12 січня 1985 року в Мінську. Його футбольна кар'єра розпочалася в дитячих командах Білорусі, але на професійному рівні він став відомий уже в Україні.

У 2000 році в 15 років переїхав на Україну і вступив до футбольної академії відомого тренера Павла Яковенка. Грав за київське "Динамо" та збірну України.

За час кар'єри Мілевський неодноразово ставав фігурантом спортивних скандалів: переважна їх частина була пов'язана зі схильністю спортсмена до розгульного способу життя.



Артем Мілевський (фото: instagram.com/timi1010)

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