Топ-5 скандалів, які переслідують Артема Мілевського досі
Артем Мілевський знову потрапив у скандал після того, як у ЗМІ поширилася інформація про те, що екс-футболіста збірної України нібито затримали у справі за договірні матчі. І хоча це виявилося неправдою, треба визнати: якби навіть дана інформація підтвердилася, ніхто б сильно не здивувався, адже Артем - справжня зірка таблоїдів.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати 5 гучних скандалів, у які "вляпувався" Мілевський - від часів вистуів за збірну і київське "Динамо" й до сьогодні.
Розбитий "Феррарі"
Артем Мілевський завжди мав слабкість до дорогих автомобілів. Перший серйозний заробіток футболіст отримав після ЧС-2006, коли збірна України досягла чвертьфіналу. Гроші в сумі 150 тисяч доларів він витратив на купівлю автомобіля.
Протягом своєї кар’єри спортсмен зібрав справжній автопарк із люксових моделей. Серед них були позашляховики, спорткари та навіть Lamborghini, яка згоріла в Києві. Однак найбільше запам’ятався Ferrari вартістю 290 тисяч доларів.
На цій машині Артем розсікав по Києву, а потім перевіз її до Туреччини, виступаючи за клуб "Газіантепспор". Саме там стався скандальний інцидент: повертаючись із аеропорту Газіантепа, Мілевський врізався в огорожу на окружній дорозі.
Автомобіль перетворився на металобрухт, але сам футболіст майже не постраждав. Під час перевірки поліція виявила у його крові 1,31 проміле алкоголю.
Підробіток таксистом "під шафе"
В молодості Артем був справжнім королем нічного життя Києва. Його часто можна було побачити на вечірках, а відеокамери нерідко фіксували гравця в нетверезому стані. Під час одного з таких випадків, після насиченої ночі розваг, Артем, курячи сигарету, сів за кермо, щоб поїхати додому.
Під час виїзду з парковки він погодився підвезти молодь, яка записала цей момент на відео. Запис швидко потрапив на YouTube, остаточно закріпивши за футболістом репутацію веселого гульвіси, для якого порушення спортивного режиму.
З Алієвим з лайкою накинувся на пасажира літака
Одного разу, повертаючись до Києва після гри національної збірної України, Мілевський разом з Алієвим влаштували скандал на борту літака. Інцидент трапився у 2010 році під час нічного рейсу, коли більшість пасажирів були виснажені, а в салоні панував безлад через плутанину з місцями.
Один із пасажирів, не знайшовши свого місця, сів у сектор, де перебували футболісти, що викликало різку реакцію з боку наших спортсменів.
"Першим подав голос малюк Алієв: "Чуєш, ти чо, ах...л, чо ти тут сів?". Той тихо намагається розтлумачити, що місць більше нема, у відповідь він чує: "Іди ... звідси!". Одразу подає голос Міля: "Ти е...ся, вали до ... ...!". Людина затихає, футболісти не вгамовуються, вони наїжджають на невідомого співвітчизника все жорсткіше, починають на весь салон хрипіти: "Макс, Макс (адміністратору Максимичу в обід буде більше років, ніж їм разом за модулем і в квадраті)", приходить Макс (Максимич), намагається напхати пасажиру, але, зважаючи на простоту й очевидність його позиції, обмежується переконуванням балакунів, і літак взлітає", - писав тоді у своїй статті під назвою "Ярмарок марнославства" журналіст Микола Васильков.
Скандал з Астаф’євою
У травні 2022 року Артем Мілевський вперше опинився у центрі скандалу під час повномасштабної війни. Відома співачка Дар'я Астаф'єва розповіла, що волонтерила в одному з київських закладів, де допомагала готувати їжу для військовослужбовців ЗСУ. Саме там вона випадково зустріла колишнього футболіста.
"Із ним сталася сутичка, коли він приходив і вимагав суп. Один із наших волонтерів сказав: "Знаєш, у тебе на бухло є гроші, а за суп не можеш заплатити?". Я вже не стрималася, вийшла й кажу: "Я думаю, ти можеш знайти час і піти приготувати собі і своїм друзям суп, з якими ти відпочивав вночі". І він перестав приходити", - розповіла Астаф'єва.
Артем Мілевський уникав будь-яких коментарів щодо тієї ситуації, однак інколи жартував про це у соціальних мережах. Зокрема, він публікував в Instagram фото із супом, що явно натякало на випадок із Дар'єю Астаф'євою.
Артем Мілевський (фото: instagram.com/timi1010)
Алкозалежність
У 2023 році колишній нападник київського "Динамо" викликав занепокоєння серед шанувальників після того, як опублікував відео, на якому підписує м'яч і футболку для благодійного аукціону.
Увагу прихильників привернув зовнішній вигляд футболіста. У відео чітко видно, що Мілевський виглядав виснаженим, а також виникли припущення про його можливий нетверезий стан.
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Рятувати екс-зірку українського футболу взялися його давні друзі та колеги: Євген Селезньов, Олександр Алієв, президент "Динамо" Ігор Суркіс та інші. Однак спроби допомогти були марними, оскільки Мілевський уникав контактів і не відповідав на заклики про підтримку.
У вересні стало відомо, що стан Артема значно погіршився, і, за словами Олександра Алієва, його госпіталізували у тяжкому стані. Лікування екс-футболіста повністю фінансував президент "Динамо" Ігор Суркіс, який вкотре проявив турботу про свого колишнього гравця.
Що відомо про скандал з договірними матчами
У середу, 11 грудня, правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка заробляла мільйони гривень через організацію договірних матчів у кіберспорті, настільному тенісі та футболі.
За даними слідства, фігуранти шляхом підкупу, примусу та залякувань змушували спортсменів свідомо програвати матчі, що дозволяло робити вигідні ставки на букмекерських платформах у країнах Азії, Європи, Австралії та Америки.
У спортивних ЗМІ з'явилася інформація про те, що в цій справі замішаний екс-футболіст київського "Динамо" та національної збірної України Артем Мілевський. Пізніше сам спортсмен відповів на ці чутки.
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