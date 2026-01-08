Мікрогранти зростають: як зміниться програма "Власна справа" у 2026 році

У 2026 році державна програма "Власна справа" збільшила суми мікрогрантів для українців, які планують відкривати свій бізнес або розвивають його. А також підприємцям розширили можливості участі.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної служби зайнятості у Facebook.
"Програма "Власна справа" стала своєрідним лакмусом змін Служби зайнятості. Люди не просто отримують гранти - вони отримують повний супровід на всіх етапах. І найцінніше, що вони говорять: "Ми це зробили", - розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.
Проект "Власна справа" стартував влітку 2022 року й став одним із наймасштабніших інструментів підтримки підприємництва в Україні. Вже у 2023 році програму доповнили ветеранським напрямом, а у 2025 - посилили фінансування проектів у сфері дошкільної освіти, креативних індустрій та бізнесів у прифронтових регіонах.
Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області.
За весь час дії програми:
З 1 січня 2026 року збільшено розміри мікрогрантів:
Окремі покращені умови зберігаються для проектів у сферах дошкільної освіти, креативної індустрії та для бізнесу в прифронтових областях.
Строк реалізації гранту - 3 роки.
Крім того, у 2026 році розшириться перелік банків-учасників програми: після технічного доопрацювання до неї приєднаються ПриватБанк та Сенс Банк.
Отримати всю необхідну інформацію можна:
Там підприємцям допомагають сформувати бізнес-план та пройти підготовчі етапи. Також можна безкоштовно пройти навчальні курси з бізнес-планування, відкриття ФОП та розвитку власної справи.
Після подачі заявки документи перевіряє уповноважений банк, далі - онлайн-співбесіда з центром зайнятості. Кожен етап оцінюється в балах, після чого Державний центр зайнятості ухвалює фінальне рішення.
