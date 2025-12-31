ua en ru
Робота, навчання і гранти на бізнес: як держава змінює систему підтримки ветеранів

Середа 31 грудня 2025 08:00
UA EN RU
Автор: Василина Копитко

Повернення ветеранів та ветеранок до цивільного життя стає одним із ключових викликів для держави. За останні роки суттєво посилилася система підтримки: звернень від ветеранів стало втричі більше, а працевлаштувань - вчетверо.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної служби зайнятості у Facebook.

Зростання звернень ветеранів

Як повідомляють у ДСЗ, якщо за 11 місяців 2023 року до служби звернулося 5,5 тис. ветеранів, то у 2024 році - вже 14,4 тис., а за 11 місяців 2025-го - 17 тис.

"Сьогодні ми бачимо чітку тенденцію: ветерани активніше шукають роботу і користуються всіма доступними сервісами служби", - зазначають у відомстві.

Програми підтримки і цифровізація

Для ветеранів доступні електронний кабінет шукача роботи, Єдиний портал вакансій, індивідуальний супровід кар’єрних радників, гранти на бізнес, професійна орієнтація та навчання. Також передбачена компенсація роботодавцям за працевлаштування ветеранів з інвалідністю.

Наступним кроком стане створення єдиного електронного простору "Обрій", який оптимізує та цифровізує соціальні послуги у сфері зайнятості.

Працевлаштування зростає

За 11 місяців 2023 року працевлаштовано близько 1 тис. ветеранів, у 2024-му - 3 тис., а у 2025-му - майже 4 тис.

"Програми компенсації роботодавцям витрат на облаштування робочих місць людей з інвалідністю раніше просто не існували. Цього року ми спростили працевлаштування 408 ветеранів", - додають у ДСЗ.

Ваучери та гранти на бізнес

Кількість виданих ваучерів на навчання збільшилась із 99 у 2023 році до 869 у 2025-му. Профорієнтація охопила 11,5 тис. осіб.

Найбільший попит - на гранти для власної справи: якщо у 2023 році їх отримали 114 ветеранів, у 2024-му - 485, а цього року вже 793.

Підтримка буде зростати

ДСЗ наголошує, що і надалі працюватиме над тим, щоб повернення ветеранів у цивільні професії було максимально простим та людиноорієнтованим, а кількість та якість сервісів постійно зростала.

Читайте також про те, що нещодавно у "Дії" додали нову послугу для ветеранів і ветеранок. Йдеться про компенсацію автоцивілки - повернення коштів за страхування авто онлайн.

Раніше ми писали про те, що з січня 2026 року в Україні запровадять нові медичні послуги для ветеранів і ветеранок, зокрема довготривалий медичний догляд та корекцію рубцевих змін шкіри після травм і опіків.

