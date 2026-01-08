Микрогранты растут: как изменится программа "Собственное дело" в 2026 году

В 2026 году государственная программа "Собственное дело" увеличила суммы микрогрантов для украинцев, которые планируют открывать свой бизнес или развивают его. А также предпринимателям расширили возможности участия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы занятости в Facebook.
"Программа "Собственное дело" стала своеобразным лакмусом изменений Службы занятости. Люди не просто получают гранты - они получают полное сопровождение на всех этапах. И самое ценное, что они говорят: "Мы это сделали", - рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.
Проект "Собственное дело" стартовал летом 2022 года и стал одним из самых масштабных инструментов поддержки предпринимательства в Украине. Уже в 2023 году программу дополнили ветеранским направлением, а в 2025 - усилили финансирование проектов в сфере дошкольного образования, креативных индустрий и бизнесов в прифронтовых регионах.
Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
За все время действия программы:
С 1 января 2026 года увеличены размеры микрогрантов:
Отдельные улучшенные условия сохраняются для проектов в сферах дошкольного образования, креативной индустрии и для бизнеса в прифронтовых областях.
Срок реализации гранта - 3 года.
Кроме того, в 2026 году расширится перечень банков-участников программы: после технической доработки к ней присоединятся ПриватБанк и Сенс Банк.
Получить всю необходимую информацию можно:
Там предпринимателям помогают сформировать бизнес-план и пройти подготовительные этапы. Также можно бесплатно пройти учебные курсы по бизнес-планированию, открытию ФЛП и развитию собственного дела.
После подачи заявки документы проверяет уполномоченный банк, далее - онлайн-собеседование с центром занятости. Каждый этап оценивается в баллах, после чего Государственный центр занятости принимает финальное решение.
