Мікрогранти зростають: як зміниться програма "Власна справа" у 2026 році

У 2026 році державна програма "Власна справа" збільшила суми мікрогрантів для українців, які планують відкривати свій бізнес або розвивають його. А також підприємцям розширили можливості участі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної служби зайнятості у Facebook .

Як працює програма

"Програма "Власна справа" стала своєрідним лакмусом змін Служби зайнятості. Люди не просто отримують гранти - вони отримують повний супровід на всіх етапах. І найцінніше, що вони говорять: "Ми це зробили", - розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Проект "Власна справа" стартував влітку 2022 року й став одним із наймасштабніших інструментів підтримки підприємництва в Україні. Вже у 2023 році програму доповнили ветеранським напрямом, а у 2025 - посилили фінансування проектів у сфері дошкільної освіти, креативних індустрій та бізнесів у прифронтових регіонах.

Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області.

За весь час дії програми:

34 тисячі українців отримали гранти;

на загальну суму 8,8 млрд гривень;

80% коштів спрямовано на розвиток бізнесу;

20% - на запуск власної справи.

Нові умови у 2026 році

З 1 січня 2026 року збільшено розміри мікрогрантів:

до 100 тис. гривень - за умови реєстрації ФОП;

до 200 тис. гривень - зі створенням одного робочого місця;

до 350 тис. гривень - зі створенням щонайменше двох робочих місць;

до 200 тис. гривень - для молоді 18-25 років без вимоги створення робочих місць.

Окремі покращені умови зберігаються для проектів у сферах дошкільної освіти, креативної індустрії та для бізнесу в прифронтових областях.

Строк реалізації гранту - 3 роки.

Крім того, у 2026 році розшириться перелік банків-учасників програми: після технічного доопрацювання до неї приєднаються ПриватБанк та Сенс Банк.

Як подати заявку

Отримати всю необхідну інформацію можна:

на сайті Служби зайнятості;

на порталі "Дія";

у будь-якому зі 100 офісів "Зроблено в Україні".

Там підприємцям допомагають сформувати бізнес-план та пройти підготовчі етапи. Також можна безкоштовно пройти навчальні курси з бізнес-планування, відкриття ФОП та розвитку власної справи.

Після подачі заявки документи перевіряє уповноважений банк, далі - онлайн-співбесіда з центром зайнятості. Кожен етап оцінюється в балах, після чого Державний центр зайнятості ухвалює фінальне рішення.