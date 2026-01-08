ua en ru
Зміни

Мікрогранти зростають: як зміниться програма "Власна справа" у 2026 році

Четвер 08 січня 2026 07:30
Що змінилося у програмі "Власна справа" на 2026 рік (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У 2026 році державна програма "Власна справа" збільшила суми мікрогрантів для українців, які планують відкривати свій бізнес або розвивають його. А також підприємцям розширили можливості участі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної служби зайнятості у Facebook.

Як працює програма

"Програма "Власна справа" стала своєрідним лакмусом змін Служби зайнятості. Люди не просто отримують гранти - вони отримують повний супровід на всіх етапах. І найцінніше, що вони говорять: "Ми це зробили", - розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Проект "Власна справа" стартував влітку 2022 року й став одним із наймасштабніших інструментів підтримки підприємництва в Україні. Вже у 2023 році програму доповнили ветеранським напрямом, а у 2025 - посилили фінансування проектів у сфері дошкільної освіти, креативних індустрій та бізнесів у прифронтових регіонах.

Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області.

За весь час дії програми:

  • 34 тисячі українців отримали гранти;
  • на загальну суму 8,8 млрд гривень;
  • 80% коштів спрямовано на розвиток бізнесу;
  • 20% - на запуск власної справи.

Нові умови у 2026 році

З 1 січня 2026 року збільшено розміри мікрогрантів:

  • до 100 тис. гривень - за умови реєстрації ФОП;
  • до 200 тис. гривень - зі створенням одного робочого місця;
  • до 350 тис. гривень - зі створенням щонайменше двох робочих місць;
  • до 200 тис. гривень - для молоді 18-25 років без вимоги створення робочих місць.

Окремі покращені умови зберігаються для проектів у сферах дошкільної освіти, креативної індустрії та для бізнесу в прифронтових областях.

Строк реалізації гранту - 3 роки.

Крім того, у 2026 році розшириться перелік банків-учасників програми: після технічного доопрацювання до неї приєднаються ПриватБанк та Сенс Банк.

Як подати заявку

Отримати всю необхідну інформацію можна:

  • на сайті Служби зайнятості;
  • на порталі "Дія";
  • у будь-якому зі 100 офісів "Зроблено в Україні".

Там підприємцям допомагають сформувати бізнес-план та пройти підготовчі етапи. Також можна безкоштовно пройти навчальні курси з бізнес-планування, відкриття ФОП та розвитку власної справи.

Після подачі заявки документи перевіряє уповноважений банк, далі - онлайн-співбесіда з центром зайнятості. Кожен етап оцінюється в балах, після чого Державний центр зайнятості ухвалює фінальне рішення.

Раніше ми писали про головні зміни в Україні, які почали діяти з січня 2026 року - українцям підвищили зарплати та податки, а також надали можливість безкоштовно обстежуватись за програмою "Скринінг здоров'я 40+".

Читайте також про те, як Державна служба зайнятості змінила систему підтримки ветеранів та які новації чекають цю сферу надалі.

