Микрогранты растут: как изменится программа "Собственное дело" в 2026 году

Четверг 08 января 2026 07:30
UA EN RU
Микрогранты растут: как изменится программа "Собственное дело" в 2026 году Что изменилось в программе "Собственное дело" на 2026 год (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В 2026 году государственная программа "Собственное дело" увеличила суммы микрогрантов для украинцев, которые планируют открывать свой бизнес или развивают его. А также предпринимателям расширили возможности участия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы занятости в Facebook.

Как работает программа

"Программа "Собственное дело" стала своеобразным лакмусом изменений Службы занятости. Люди не просто получают гранты - они получают полное сопровождение на всех этапах. И самое ценное, что они говорят: "Мы это сделали", - рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Проект "Собственное дело" стартовал летом 2022 года и стал одним из самых масштабных инструментов поддержки предпринимательства в Украине. Уже в 2023 году программу дополнили ветеранским направлением, а в 2025 - усилили финансирование проектов в сфере дошкольного образования, креативных индустрий и бизнесов в прифронтовых регионах.

Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

За все время действия программы:

  • 34 тысячи украинцев получили гранты;
  • на общую сумму 8,8 млрд гривен;
  • 80% средств направлено на развитие бизнеса;
  • 20% - на запуск собственного дела.

Новые условия в 2026 году

С 1 января 2026 года увеличены размеры микрогрантов:

  • до 100 тыс. гривен - при условии регистрации ФЛП;
  • до 200 тыс. гривен - с созданием одного рабочего места;
  • до 350 тыс. гривен - с созданием не менее двух рабочих мест;
  • до 200 тыс. гривен - для молодежи 18-25 лет без требования создания рабочих мест.

Отдельные улучшенные условия сохраняются для проектов в сферах дошкольного образования, креативной индустрии и для бизнеса в прифронтовых областях.

Срок реализации гранта - 3 года.

Кроме того, в 2026 году расширится перечень банков-участников программы: после технической доработки к ней присоединятся ПриватБанк и Сенс Банк.

Как подать заявку

Получить всю необходимую информацию можно:

  • на сайте Службы занятости;
  • на портале "Дія";
  • в любом из 100 офисов "Сделано в Украине".

Там предпринимателям помогают сформировать бизнес-план и пройти подготовительные этапы. Также можно бесплатно пройти учебные курсы по бизнес-планированию, открытию ФЛП и развитию собственного дела.

После подачи заявки документы проверяет уполномоченный банк, далее - онлайн-собеседование с центром занятости. Каждый этап оценивается в баллах, после чего Государственный центр занятости принимает финальное решение.

Ранее мы писали о главных изменениях в Украине, которые начали действовать с января 2026 года - украинцам повысили зарплаты и налоги, а также предоставили возможность бесплатно обследоваться по программе "Скрининг здоровья 40+".

Читайте также о том, как Государственная служба занятости изменила систему поддержки ветеранов и какие новации ждут эту сферу в дальнейшем.

