Миколаївську область засипає снігом: влада попередила про обмеження руху

Погода в Україні

РБК-Україна розповідало раніше про різке погіршення погодних умов по всій Україні 26 грудня. Країну накрив сніг, хуртовини, ожеледиця та сильний вітер. Через негоду комунальні служби в регіонах працюють у посиленому режимі, розчищають дороги й тротуари, а українців закликають бути обережними та утриматися від поїздок за можливості.

У Києві тимчасово приспустили найбільший державний прапор України через прогнозоване погіршення погоди та сильний вітер. Рішення ухвалили, щоб уберегти полотнище від пошкоджень, і прапор піднімуть знову після покращення погодних умов.

Також ми розповідали, якою буде погода в Україні у вихідні 27-28 грудня. Очікується хмарна, волога погода з мокрим снігом, ожеледицею та сильним вітром. Синоптики також попереджають про можливе похолодання наприкінці грудня та ймовірний морозний і сніжний Новий рік.