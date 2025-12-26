Николаевскую область засыпает снегом: власти предупредили об ограничении движения

Погода в Украине

РБК-Украина рассказывало ранее о резком ухудшении погодных условий по всей Украине 26 декабря. Страну накрыл снег, метели, гололедица и сильный ветер. Из-за непогоды коммунальные службы в регионах работают в усиленном режиме, расчищают дороги и тротуары, а украинцев призывают быть осторожными и воздержаться от поездок по возможности.

В Киеве временно приспустили самый большой государственный флаг Украины из-за прогнозируемого ухудшения погоды и сильного ветра. Решение приняли, чтобы уберечь полотнище от повреждений, и флаг поднимут снова после улучшения погодных условий.

Также мы рассказывали, какой будет погода в Украине в выходные 27-28 декабря. Ожидается облачная, влажная погода с мокрым снегом, гололедом и сильным ветром. Синоптики также предупреждают о возможном похолодании в конце декабря и вероятном морозном и снежном Новом году.