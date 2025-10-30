В Николаевской области перебои со светом из-за ударов РФ, задерживается ряд поездов (список)

В результате вражеского обстрела и обесточивания в Николаевской области пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю".

"В результате вражеского обстрела имеем обесточивание на Николаевщине. Резервные тепловозы уже выведены, пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками", - говорится в сообщении "Укрзалізниці". В частности, это касается рейсов: 127 Запорожье-Львов,

128 Львов-Запорожье,

51 Одесса-Запорожье,

7 Харьков-Одесса,

53 Днепр-Одесса. "Укрзалізниця" периодически сообщает об осложнении движения из-за обстрелов в разных регионах. Так, 24 октября из-за массированных обстрелов в нескольких областях Украины движение пассажирских поездов было затруднено. "Укрзалізниця" сообщила о комбинированной транспортировке, резервной тяге и объездных маршрутах, чтобы обеспечить доставку пассажиров и эвакуацию маломобильных лиц и животных. Тогда речь шла о Кировоградской, Харьковской, Сумской областях.