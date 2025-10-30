В Николаевской области перебои со светом из-за ударов РФ, задерживается ряд поездов (список)
В результате вражеского обстрела и обесточивания в Николаевской области пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю".
"В результате вражеского обстрела имеем обесточивание на Николаевщине. Резервные тепловозы уже выведены, пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками", - говорится в сообщении "Укрзалізниці".
В частности, это касается рейсов:
- 127 Запорожье-Львов,
- 128 Львов-Запорожье,
- 51 Одесса-Запорожье,
- 7 Харьков-Одесса,
- 53 Днепр-Одесса.
"Укрзалізниця" периодически сообщает об осложнении движения из-за обстрелов в разных регионах.
Так, 24 октября из-за массированных обстрелов в нескольких областях Украины движение пассажирских поездов было затруднено. "Укрзалізниця" сообщила о комбинированной транспортировке, резервной тяге и объездных маршрутах, чтобы обеспечить доставку пассажиров и эвакуацию маломобильных лиц и животных.
Тогда речь шла о Кировоградской, Харьковской, Сумской областях.
Атаки РФ по поездам
Как писало РБК-Украина, объекты "Укрзалізниці" постоянно подвергаются вражеским атакам.
Так, в ночь на 24 октября Россия попыталась ударить дроном по пассажирскому поезду Львов-Краматорск. В УЗ уточнили, что по поезду дрон не попал, но взрывной волной были повреждены окна в трех вагонах. Пострадавших в результате удара нет.
А 4 сентября российская армия нанесла двойной удар дронами по железнодорожному вокзалу и двум пассажирским поездам в Шостке. Первый удар пришелся на локомотив пригородного поезда "Терещинская-Новоград-Сиверского", а второй - на электровоз поезда "Киев-Шостка", когда началась эвакуация пассажиров.
Было известно о десятках пострадавших, среди которых были работники "Укрзалізниці" и пассажиры, включая трех детей.