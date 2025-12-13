У Миколаєві пролунали вибухи на тлі ракетної атаки

Вночі та зранку 13 грудня ворог атакує Миколаїв та область. У зв'язку з обстрілами регіон частково лишився без електроенергії.

Потужні вибухи в Миколаєві та Одесі пролунали вночі 13 грудня після того, як ворог підняв МІГи в небо - носій аеробалістичних ракет "Кинджал". Також відомо, що РФ запускала крилаті ракети "Калібр" на Україну, з-за чого загроза була для всіх регіонів.

Було відомо про пуски ракет РФ з акваторії Чорного моря. Щодо Одеси та регіону, окупанти тероризували місто і вчора, і сьогодні. Почали з області, атакуючи кораблі в портах, через що було пошкоджене турецьке судно.

Потім вже обстріли дронами та ракетами - в Одесі лунали вибухи, були зафіксовані пожежі.