UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Миколаєві пролунали вибухи на тлі ракетної атаки

Фото: Миколаїв зранку вже здригався від вибухів (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Миколаєві вже вкотре за добу прогриміли вибухи - цього разу після оголошення ракетної небезпеки. Як відомо, перед цим місто атакували дрони, з-за чого теж було гучно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Олександра Сенкевича.

Варто зазначити, що за декілька хвилин до вибухів Повітряні сили сповістили про крилаті ракети у напрямку Миколаєва, які рухались з півночі та заходу.

Пізніше росіяни продовжили спробу обстрілювати Миколаїв, але вже групами безпілотників, які рухались на місто ще до ракетної загрози та спричинили вибухи.

 

Вночі та зранку 13 грудня ворог атакує Миколаїв та область. У зв'язку з обстрілами регіон частково лишився без електроенергії.

Потужні вибухи в Миколаєві та Одесі пролунали вночі 13 грудня після того, як ворог підняв МІГи в небо - носій аеробалістичних ракет "Кинджал". Також відомо, що РФ запускала крилаті ракети "Калібр" на Україну, з-за чого загроза була для всіх регіонів.

Було відомо про пуски ракет РФ з акваторії Чорного моря. Щодо Одеси та регіону, окупанти тероризували місто і вчора, і сьогодні. Почали з області, атакуючи кораблі в портах, через що було пошкоджене турецьке судно.

Потім вже обстріли дронами та ракетами - в Одесі лунали вибухи, були зафіксовані пожежі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМиколаївВійна в УкраїніРакетиАтака дронів