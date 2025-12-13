В Николаеве прогремели взрывы на фоне ракетной атаки

В Николаеве уже в который раз за сутки прогремели взрывы - на этот раз после объявления ракетной опасности. Как известно, перед этим город атаковали дроны, из-за чего тоже было громко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Сенкевича.
Стоит отметить, что за несколько минут до взрывов Воздушные силы сообщили о крылатых ракетах в направлении Николаева, которые двигались с севера и запада.
Позже россияне продолжили попытку обстреливать Николаев, но уже группами беспилотников, которые двигались на город еще до ракетной угрозы и вызвали взрывы.
Ночью и утром 13 декабря враг атакует Николаев и область. В связи с обстрелами регион частично остался без электроэнергии.
Мощные взрывы в Николаеве и Одессе прогремели ночью 13 декабря после того, как враг поднял МИГи в небо - носитель аэробаллистических ракет "Кинжал". Также известно, что РФ запускала крылатые ракеты "Калибр" на Украину, из-за чего угроза была для всех регионов.
Было известно о пусках ракет РФ из акватории Черного моря. Относительно Одессы и региона, оккупанты терроризировали город и вчера, и сегодня. Начали с области, атакуя корабли в портах, из-за чего было повреждено турецкое судно.
Потом уже обстрелы дронами и ракетами - в Одессе раздавались взрывы, были зафиксированы пожары.