В Николаеве прогремели взрывы на фоне ракетной атаки

Ночью и утром 13 декабря враг атакует Николаев и область. В связи с обстрелами регион частично остался без электроэнергии.

Мощные взрывы в Николаеве и Одессе прогремели ночью 13 декабря после того, как враг поднял МИГи в небо - носитель аэробаллистических ракет "Кинжал". Также известно, что РФ запускала крылатые ракеты "Калибр" на Украину, из-за чего угроза была для всех регионов.

Было известно о пусках ракет РФ из акватории Черного моря. Относительно Одессы и региона, оккупанты терроризировали город и вчера, и сегодня. Начали с области, атакуя корабли в портах, из-за чего было повреждено турецкое судно.

Потом уже обстрелы дронами и ракетами - в Одессе раздавались взрывы, были зафиксированы пожары.