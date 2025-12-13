ua en ru
У Миколаєві пролунали вибухи на тлі ракетної атаки

Україна, Субота 13 грудня 2025 07:48
UA EN RU
У Миколаєві пролунали вибухи на тлі ракетної атаки Фото: Миколаїв зранку вже здригався від вибухів (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Миколаєві вже вкотре за добу прогриміли вибухи - цього разу після оголошення ракетної небезпеки. Як відомо, перед цим місто атакували дрони, з-за чого теж було гучно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Олександра Сенкевича.

Варто зазначити, що за декілька хвилин до вибухів Повітряні сили сповістили про крилаті ракети у напрямку Миколаєва, які рухались з півночі та заходу.

Пізніше росіяни продовжили спробу обстрілювати Миколаїв, але вже групами безпілотників, які рухались на місто ще до ракетної загрози та спричинили вибухи.

Вночі та зранку 13 грудня ворог атакує Миколаїв та область. У зв'язку з обстрілами регіон частково лишився без електроенергії.

Потужні вибухи в Миколаєві та Одесі пролунали вночі 13 грудня після того, як ворог підняв МІГи в небо - носій аеробалістичних ракет "Кинджал". Також відомо, що РФ запускала крилаті ракети "Калібр" на Україну, з-за чого загроза була для всіх регіонів.

Було відомо про пуски ракет РФ з акваторії Чорного моря. Щодо Одеси та регіону, окупанти тероризували місто і вчора, і сьогодні. Почали з області, атакуючи кораблі в портах, через що було пошкоджене турецьке судно.

Потім вже обстріли дронами та ракетами - в Одесі лунали вибухи, були зафіксовані пожежі.

