У Миколаєві пролунали вибухи на тлі ракетної атаки

У Миколаєві вже вкотре за добу прогриміли вибухи - цього разу після оголошення ракетної небезпеки. Як відомо, перед цим місто атакували дрони, з-за чого теж було гучно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Олександра Сенкевича.

Варто зазначити, що за декілька хвилин до вибухів Повітряні сили сповістили про крилаті ракети у напрямку Миколаєва, які рухались з півночі та заходу. Пізніше росіяни продовжили спробу обстрілювати Миколаїв, але вже групами безпілотників, які рухались на місто ще до ракетної загрози та спричинили вибухи.