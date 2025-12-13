В Николаеве прогремели взрывы на фоне ракетной атаки

В Николаеве уже в который раз за сутки прогремели взрывы - на этот раз после объявления ракетной опасности. Как известно, перед этим город атаковали дроны, из-за чего тоже было громко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Сенкевича.

Стоит отметить, что за несколько минут до взрывов Воздушные силы сообщили о крылатых ракетах в направлении Николаева, которые двигались с севера и запада. Позже россияне продолжили попытку обстреливать Николаев, но уже группами беспилотников, которые двигались на город еще до ракетной угрозы и вызвали взрывы.