У Миколаєві пролунали вибухи на тлі атаки дронів

Неділя 30 листопада 2025 11:49
У Миколаєві пролунали вибухи на тлі атаки дронів Фото: у Миколаєві пролунали вибухи на тлі атаки дронів (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

У Миколаєві сьогодні вдень, 30 листопада, пролунала серія вибухів після повідомлення про загрозу застосування ударних безпілотників для регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Чутно вибух у Миколаєві. Загроза дронів триває", - заявив мер Миколаєва.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА на Миколаїв з півдня.

Удари РФ по Україні

За останній тиждень російські війська випустили по Україні майже 1400 ударних дронів, 1100 КАБів та 66 ракет різних типів.

Так, цієї ночі противник атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 122 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Більшість ворожих цілей збили сили ППО.

Також війська РФ пізно ввечері 29 листопада атакували Вишгород Київської області ударними дронами. В результаті обстрілу поранення отримали 19 чоловік, 11 з них госпіталізовано.

Окрім того, в ніч на 29 листопада росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Основною метою ворога став Київ, а також постраждала Київська область. Зокрема, в п'яти районах регіону постраждали 14 осіб.

Як відомо, в Броварах минулої ночі сталася пожежа і відбулося руйнування на останніх двох поверхах дев'ятиповерхового будинку. Також було пошкоджено приватну забудову та авто.

У Бучанському районі теж були наслідки - знищені авто і зруйновані будинки. Крім того, пошкоджена газова інфраструктура і відділення "Нової пошти".

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Вторгнення Росії до України Миколаїв Дрони
