Удар РФ по Вишгороду: кількість постраждалих суттєво зросла, серед них – діти

Війська РФ пізно ввечері 29 листопада атакували Вишгород Київської області ударними дронами. В результаті обстрілу поранення отримали 19 чоловік, 11 з них госпіталізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.

"Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки у Вишгороді збільшилася до 19. Серед них четверо дітей", - зазначив Калашник.

За його словами, 11 осіб госпіталізовано. Люди отримали травми різного ступеня тяжкості. Це опіки, осколкові поранення, травми кінцівок, отруєння продуктами горіння. Уся необхідна допомога надається. Він також додав, що один чоловік загинув.

"Пожежа багатоповерхівки ліквідована. Працюють психологи. Усі служби на місці. Разом з місцевою владою займаємося тимчасовим розселенням евакуйованих людей", - додав глава Київської ОВА.

Він також зазначив, що в місті пошкоджено ще інші два багатоповерхові будинки, 14 приватних, підприємство і сім автомобілів.