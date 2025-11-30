ua en ru
Удар РФ по Вишгороду: кількість постраждалих суттєво зросла, серед них – діти

Неділя 30 листопада 2025 09:46
Удар РФ по Вишгороду: кількість постраждалих суттєво зросла, серед них – діти Фото: кількість постраждалих від обстрілу Вишгорода суттєво зросла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ пізно ввечері 29 листопада атакували Вишгород Київської області ударними дронами. В результаті обстрілу поранення отримали 19 чоловік, 11 з них госпіталізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.

"Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки у Вишгороді збільшилася до 19. Серед них четверо дітей", - зазначив Калашник.

За його словами, 11 осіб госпіталізовано. Люди отримали травми різного ступеня тяжкості. Це опіки, осколкові поранення, травми кінцівок, отруєння продуктами горіння. Уся необхідна допомога надається. Він також додав, що один чоловік загинув.

"Пожежа багатоповерхівки ліквідована. Працюють психологи. Усі служби на місці. Разом з місцевою владою займаємося тимчасовим розселенням евакуйованих людей", - додав глава Київської ОВА.

Він також зазначив, що в місті пошкоджено ще інші два багатоповерхові будинки, 14 приватних, підприємство і сім автомобілів.

Нагадаємо, російські війська вночі атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" та ударними безпілотниками різних типів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 104 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Також зафіксовано влучання балістичних ракет та 18 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 2 локаціях.

Вночі вибухи було чути у Київській та Одеській області, а також на Сумщині та у кількох громадах Чернігівщини.

