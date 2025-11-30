ua en ru
В Николаеве прогремели взрывы на фоне атаки дронов

Воскресенье 30 ноября 2025 11:49
Фото: в Николаеве прогремели взрывы на фоне атаки дронов (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

В Николаеве сегодня днем, 30 ноября, прозвучала серия взрывов после сообщения об угрозе применения ударных беспилотников для региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Слышен взрыв в Николаеве. Угроза дронов продолжается", - заявил мэр Николаева.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА на Николаев с юга.

Удары РФ по Украине

За последнюю неделю российские войска выпустили по Украине почти 1400 ударных дронов, 1100 КАБов и 66 ракет различных типов.

Так, этой ночью противник атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 122 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО.

Также войска РФ поздно вечером 29 ноября атаковали Вышгород Киевской области ударными дронами. В результате обстрела ранения получили 19 человек, 11 из них госпитализированы.

Кроме того, в ночь на 29 ноября россияне осуществили комбинированную атаку по Украине. Основной целью врага стал Киев, а также пострадала Киевская область. В частности, в пяти районах региона пострадали 14 человек.

Как известно, в Броварах минувшей ночью произошел пожар и произошло разрушение на последних двух этажах девятиэтажного дома. Также была повреждена частная застройка и авто.

В Бучанском районе тоже были последствия - уничтожены авто и разрушены дома. Кроме того, повреждена газовая инфраструктура и отделение "Новой почты".

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

