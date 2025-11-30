Летіла балістика та більше сотні дронів: як відпрацювала ППО по ворожих цілях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 30 листопада противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим та 122 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 104 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Також зафіксовано влучання балістичних ракет та 18 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 2 локаціях.