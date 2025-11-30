ua en ru
Летіла балістика та більше сотні дронів: як відпрацювала ППО по ворожих цілях

Неділя 30 листопада 2025 09:29
Летіла балістика та більше сотні дронів: як відпрацювала ППО по ворожих цілях Фото: сили ППО збили понад 100 дронів ворога (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" та ударними безпілотниками різних типів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 30 листопада противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим та 122 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 104 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Також зафіксовано влучання балістичних ракет та 18 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 2 локаціях.

Летіла балістика та більше сотні дронів: як відпрацювала ППО по ворожих цілях

Нагадаємо, росіяни у ніч з 29 на 30 листопада завдали удар по житловому та промисловому сектору міста Вишгород Київської області. Внаслідок обстрілу зафіксовано зруйновані будинки, пожежі та є постраждалі.

За даними ДСНС, внаслідок атаки виникла пожежа і часткове руйнування у багатоповерхівці: полум’я охопило квартири з 1-го по 6-й поверх дев’ятиповерхового будинку", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зафіксовано загорання та руйнування приватних будинків, а також пошкоджено припарковані авто. Наразі триває ліквідація пожежі на одному з промислових підприємств.

