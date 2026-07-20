У Миколаєві пошкоджено дві АЗС внаслідок атаки РФ

Вранці 20 липня російські загарбники спрямували ударні безпілотники на Миколаїв та область. Місцева влада сповістила про наслідки нових ворожих ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Миколаївської обласної державної адміністрації.
"Сьогодні вранці ворог атакував область ударними БпЛА типу "Shahed/Гербера". Внаслідок атаки у місті Миколаєві пошкоджено дві будівлі АЗС та вікна багатоповерхівки", - йдеться в заяві.
За словами місцевої влади, внаслідок російської атаки ніхто не постраждав.
Також повідомляється про ситуацію в Миколаївському районі. Як з'ясувалося, 19 липня окупанти двічі атакували дронаим типу "Молнія" Галицинівську громаду.
Під удари противника потрапили двоє місцевих мешканців у селі Прибузьке.
"Поранення отримали двоє чоловіків віком 43 та 55 років. Їх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих - середньої тяжкості, стабільний. Також пошкоджено автомобіль", - повідомляє місцева влада.
Ще 17 липня Головне управління розвідки Міноборони України звернулося до українців з важливим попередженням.
ГУР дізналося про те, що командування армії РФ наказало окупантам посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та автотранспорту у прифронтових районах і прикордонні України.
Нові ворожі удари будуть спрямовані на АЗС, вантажівки, автобуси і легкові автомобілі.
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