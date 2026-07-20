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В Николаеве повреждены две АЗС в результате атаки РФ

09:39 20.07.2026 Пн
2 мин
Враг атаковал город ударными дронами
aimg Юлия Капитонова
Россияне все чаще бьют по украинским АЗС (Фото: иллюстративный)

Утром 20 июля российские захватчики направили ударные беспилотники на Николаев и область. Местные власти сообщили о последствия новых вражеских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Николаевской облгосадминистрации.

"Сегодня утром враг атаковал область ударными БпЛА типа "Shahed/Гербера". В результате атаки в городе Николаеве повреждены два здания АЗС и окна многоэтажки", - сказано в заявлении.

По словам местных властей, в результате российской атаки никто не пострадал.

Также сообщается о ситуации в Николаевском районе. Как выяснилось, 19 июля оккупанты дважды атаковали дронаим типа "Молния" Галицыновскую общину.

Под удары противника попали двое местных жителей в селе Прибугское.

"Ранения получили двое мужчин в возрасте 43 и 55 лет. Они были госпитализированы. На утро состояние пострадавших - средней тяжести, стабильное. Также поврежден автомобиль", - сообщают местные власти.

Россия усиливает атаки на украинские АЗС

Еще 17 июля Главное управление разведки Минобороны Украины обратилось к украинцам с важным предупреждением.

ГУР узнало о том, что командование армии РФ приказало оккупантам усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и автотранспорту в прифронтовых районах и приграничные Украины.

Новые вражеские удары будут направлены на АЗС, грузовики, автобусы и легковые автомобили.

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