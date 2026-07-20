В Николаеве повреждены две АЗС в результате атаки РФ
Утром 20 июля российские захватчики направили ударные беспилотники на Николаев и область. Местные власти сообщили о последствия новых вражеских ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Николаевской облгосадминистрации.
"Сегодня утром враг атаковал область ударными БпЛА типа "Shahed/Гербера". В результате атаки в городе Николаеве повреждены два здания АЗС и окна многоэтажки", - сказано в заявлении.
По словам местных властей, в результате российской атаки никто не пострадал.
Также сообщается о ситуации в Николаевском районе. Как выяснилось, 19 июля оккупанты дважды атаковали дронаим типа "Молния" Галицыновскую общину.
Под удары противника попали двое местных жителей в селе Прибугское.
"Ранения получили двое мужчин в возрасте 43 и 55 лет. Они были госпитализированы. На утро состояние пострадавших - средней тяжести, стабильное. Также поврежден автомобиль", - сообщают местные власти.
Россия усиливает атаки на украинские АЗС
Еще 17 июля Главное управление разведки Минобороны Украины обратилось к украинцам с важным предупреждением.
ГУР узнало о том, что командование армии РФ приказало оккупантам усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и автотранспорту в прифронтовых районах и приграничные Украины.
Новые вражеские удары будут направлены на АЗС, грузовики, автобусы и легковые автомобили.
Как сообщалось ранее, в Житомирской области запретили работу автозаправочных станций во время воздушных тревог.
Также мы писали, что сеть автозаправочных комплексов WOG перешла на особый режим работы в семи областях Украины.
Более того, стало известно, почему россияне начали массово избавляться от собственных АЗС.