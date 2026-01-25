У Миколаєві під час російського обстрілу постраждав енергетик

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, минулого тижня в Україні ввели надзвичайну ситуацію в енергетиці. Через наслідки обстрілів та сильні морози ситуація зі світлом в країні, зокрема у Києві, значно погіршилася.

Також на цьому тлі влада вирішила послабити комендантську годину. Це потрібно для того, щоб українці, за потреби, могли у будь-який час дістатися до пункту обігріву чи Пункту незламності.

23 січня "Укренерго" повідомляло, що вранці ситуація в енергосистемі України суттєво ускладнилася. Одразу кілька об'єктів генерації вийшли в аварійний ремонт.

Як пояснили в компанії, головна причина вимушених відключень - наслідки масованих ракетно-дронових атак на українські електростанції та підстанції систем передачі та розподілу електроенергії.

Енергетики розповіли, що обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження та руйнування вцілілі енергоблоки несуть колосальне перевантаження, щоб забезпечити країну світлом і потребують зупинки для ремонту.

Водночас Міністерство енергетики розраховує найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень.

Минулої ночі, 24 січня, Росія здійснила черговий комбінований удар по Україні з використанням ударних дронів та ракет різних типів.

Найбільше постраждав Київ. Пошкодження та руйнування зафіксовані у п'яти районах.

Внаслідок масштабної атаки РФ на лівому березі Києва перебої з теплом та водою. Майже 6 тисяч будинків залишилися без опалення.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, посилена кампанія далекобійних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України має на меті розділити енергосистему країни на окремі "енергетичні острови", відрізані від виробництва, постачання та передачі електроенергії.