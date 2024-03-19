У Миколаєві було чутно звуки вибуху

Вдень 19 березня місцеві жителі Миколаєва чули звук вибуху. На момент вибуху в місті, як і в більшій частині України було оголошено повітряну тривогу.

Водночас Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на сході країни, а також можливе застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Ракетний удар по Миколаєву

Нагадаємо, 17 березня, у Миколаєві пролунали вибухи. Пізніше були повторні вибухи. Місцева влада повідомила, що у місті два "прильоти".

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістикою зі сходу та півдня.

Місцева влада раніше інформувала, що у в результаті ракетних ударів по Миколаєву було відомо про п'ятьох постраждалих. Пізніше їх кількість зросла до шести осіб.

Як зазначили в Силах оборони півдня України, війська РФ при ракетному ударі по Миколаєву застосували аналогічну тактику, як при обстрілі Одеси позавчора, 15 березня - вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторили удар в те саме місце.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.