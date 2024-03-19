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В Николаеве были слышны звуки взрыва

Фото: в Николаеве раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Николаеве днем вторника, 19 марта, раздался взрыв. Там в это время была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Общественное ".

Днем 19 марта здешние жители Николаева слышали звук взрыва. На момент взрыва в городе, как и в большей части Украины, была объявлена воздушная тревога .

В то же время Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке страны, а также о возможном применении авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Ракетный удар по Николаеву

Напомним, 17 марта, в Николаеве раздались взрывы. Позже последовали повторные взрывы. Местные власти сообщили, что в городе два "прилета".

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе ударов баллистикой с востока и юга.

Местные власти ранее информировали, что в результате ракетных ударов по Николаеву было известно о пяти пострадавших. Позже их количество выросло до шести человек.

Как отметили в Силах обороны юга Украины, войска РФ при ракетном ударе по Николаеву применили аналогичную тактику, как при обстреле Одессы позавчера, 15 марта - ударив одной ракетой, через несколько минут повторили удар в то же место.

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Война в УкраинеНиколаев