Для Миколаєва гарні новини. Що зміниться в прифронтових зонах після звільнення півдня

"Для Миколаєва хороші новини. Це (деокупація - ред.) ускладнить подальші ракетні обстріли, у тому числі по Миколаєву. Значна частина обстрілів по Миколаєву з С-300. Установки не в Херсоні, але якщо ми заходимо на правий берег, у нас зона вогневого контролю значно збільшується", - сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Зазначимо, що, незважаючи на конфіденційність щодо просування українських військових, все ж таки деяка інформація публікується.

Наприклад, народний депутат Ігор Копитін у себе в соціальних мережах повідомив про звільнення села Киселівки - саме там знаходиться пошкоджена водопровідна труба, яка веде до Миколаєва.

Нагадаємо, у Миколаєві вже майже пів року відсутнє нормальне водопостачання, мешканці змушені користуватися водою з лиману. При цьому говорити про швидке відновлення водопостачання зарано, тому що для цього необхідно деокупувати інші території Херсонської області.

Нагадаємо, український Генштаб офіційно підтвердив деокупацію 12 населених пунктів у Херсонській області. Крім того, в Міноборони РФ заявили про завершення перекидання військ на лівий берег Дніпра в Херсонській області.

До того ж, учора стало відомо, що українські захисники звільнили місто Снігурівка Миколаївської області та низку інших населених пунктів на півдні. Але голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що область ще не повністю звільнена від загарбників.

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