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Для Николаева хорошие новости. Что изменится в прифронтовых зонах после освобождения юга

Фото: в ГУР рассказали, что изменится в прифронтовых зонах после освобождения юга (Getty Image)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

После освобождения украинскими защитниками юга в прифронтовых городах Украины станет безопаснее, так как россиянам будет тяжелее проводить ракетные обстрелы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше".

"Для Николаева хорошие новости. Это (деоккупация - ред.) усложнит дальнейшие ракетные обстрелы, в том числе по Николаеву. Значительная часть обстрелов по Николаеву с С-300. Установки не в Херсоне, но если мы заходим на правый берег, у нас зона огневого контроля значительно увеличивается", - сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Отметим, что, несмотря на конфиденциальность в отношении продвижения украинских военные, все же некоторая информация публикуется.

Например, народный депутат Игорь Копытин у себя в социальных сетях сообщил об освобождении села Киселевки - именно там находится поврежденная водопроводная труба, ведущая в Николаев.

Напомним, в Николаеве уже практически полгода отсутствует нормальное водоснабжение, жители вынуждены пользоваться водой с лимана. При этом говорить о скором возобновлении водоснабжения рано, так как для этого необходимо деоккупировать другие территории в Херсонской области.

Напомним, украинский Генштаб официально подтвердил деоккупацию 12 населенных пунктов в Херсонской области. Кроме того, в Минобороны РФ заявили о завершении переброски войск на левый берег Днепра в Херсонской области.

К тому же, вчера стало известно, что украинские защитники освободили город Снигиревка Николаевской области и ряд других населенных пунктов на юге. Но глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что область еще не полностью освобождена от захватчиков.

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