МіГ-31, С-400 та "Панцир". Дрони СБУ у Криму знищили дорогоцінну техніку РФ

Удари по ворожих цілях у Криму

Нагадаємо, що українські розвідники знищили російський військово-транспортний літак Ан-26 та ще дві дороговартісні цілі ворога у тимчасово окупованому Криму.

Також ми писали, що ударні безпілотники ГУР нещодавно завдали серії точкових ударів у тимчасово окупованому Криму, знищивши кілька радіолокаційних комплексів та корабельний гелікоптер російських сил.

У ніч з 1 на 2 листопада ГУР атакувало пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, а також російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е у Криму.