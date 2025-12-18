RU

МиГ-31, С-400 и "Панцирь". Дроны СБУ в Крыму уничтожили дорогостоящую технику РФ

Фото: дроны СБУ в Крыму уничтожили дорогостоящую технику РФ (defence-blog.com)
Автор: Константин Широкун

Дроны СБУ на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму ночью уничтожили самолет МиГ-31, а также комплексы противовоздушной обороны С-400 и "Панцирь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

"Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по составляющим российской ПВО на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму", - отметили в СБУ.

Сообщается, что в результате прицельных попаданий украинских беспилотников были поражены:

  • два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" (цена одного - около 60-100 млн долларов);
  • РЛС 92Н6, которая является составляющей зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" (ориентировочная цена для внутреннего рынка 30 млн долларов);
  • зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2" (ориентировочная цена для внутреннего рынка 12 млн долларов);
  • самолет МиГ-31 с полным боекомплектом (ориентировочная цена -30-50 млн долларов в зависимости от комплектации и вооружения).

"СБУ продолжает эффективную работу по уничтожению систем ПВО в Крыму, которые прикрывают важные военные и логистические объекты оккупантов. Ликвидация составляющих этой эшелонированной системы существенно ослабляет оборону и военные возможности врага на Крымском направлении", - добавили в СБУ.

 

Удары по вражеским целям в Крыму

Напомним, что украинские разведчики уничтожили российский военно-транспортный самолет Ан-26 и еще две дорогостоящие цели врага во временно оккупированном Крыму.

Также мы писали, что ударные беспилотники ГУР недавно нанесли серии точечных ударов во временно оккупированном Крыму, уничтожив несколько радиолокационных комплексов и корабельный вертолет российских сил.

В ночь с 1 на 2 ноября ГУР атаковало пункт управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, а также российскую многофункциональную РЛС 92Н6Е в Крыму.

Служба безопасности УкраиныКрымПВОМіГ-31КДрони