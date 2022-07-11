UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МИД вызвало канадского дипломата: в чем причина

Фото: МИД вызвало канадского дипломата (ukrinform)
Автор: Елизавета Драбкина

Временного поверенного в делах Канады в Украине пригласили в Министерство иностранных дел из-за решения страны вернуть Германии газовую турбину для "Северного потока-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.

"11 июля в Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады в Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин Северного потока-1", - сказано в сообщении.

Кроме этого, Украина призвала Канаду пересмотреть это решение, которое, как отмечают в МИД, подрывает евроатлантическое единство в применении международного санкционного режима в отношении России.

Также в министерстве добавляют, что такой шаг Канады позволит России и дальше использовать энергетику как гибридное оружие против Европы.

Напомним, Канада решила вернуть Германии отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток-1".

МИД просило правительство страны отменить это решение. Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон назвал его "плохим прецедентом".

При этом канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал решение Канады, а США заявили, что это позволит преодолеть дефицит электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныКанада