МИД вызвало канадского дипломата: в чем причина

Временного поверенного в делах Канады в Украине пригласили в Министерство иностранных дел из-за решения страны вернуть Германии газовую турбину для "Северного потока-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД .

"11 июля в Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады в Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин Северного потока-1", - сказано в сообщении.

Кроме этого, Украина призвала Канаду пересмотреть это решение, которое, как отмечают в МИД, подрывает евроатлантическое единство в применении международного санкционного режима в отношении России.

Также в министерстве добавляют, что такой шаг Канады позволит России и дальше использовать энергетику как гибридное оружие против Европы.