Cиловики РФ задержали крымскотатарского активиста на въезде в Крым

Фото: Чонгар (khoda.gov.ua)

Местонахождение Эдема Бекирова на данный момент не известно

При въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара утром во вторник, 12 декабря, был задержан гражданин Украины, крымский татарин Эдем Бекиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Меджлиса крымскотатарского народа, депутата ВР Рефата Чубарова в Facebook.

"Известно, что Эдем направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Был задержан около 8:30 утра при прохождении им паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами", - написал Чубаров.

Он также сообщил, что около 14:40 российские силовики вывезли Бекирова с контрольного пункта на административной границе Чонгар вглубь полуострова.

По словам очевидцев, при посадке мужчины в машину силовики упоминали город Джанкой, однако настоящее место нахождения Эдема Бекирова на данный момент не известно, его телефон не доступен.

Председатель Меджлиса рассказал, что Эдем Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка Херсонской области. Его жена Гульнара - член Меджлиса крымскотатарского народа.

В январе 2018 года задержанный перенес сложную операцию на сердце, на правой ноге он носит съемный протез.

Напомним, 6 декабря в оккупированном Россией Крыму сотрудники Центра РФ по противодействию экстремизму задержали адвоката Эмиля Курбединова, защищавшего украинских военнопленных моряков.