МЗС висловило протест через затримання РФ кримськотатарського активіста Бекірова

Фото:будівля МЗС України (РБК-Україна)

МЗС вимагає від РФ припинити протиправні дії відносно кримських татар

Міністерство закордонних справ України (МЗС) висловило протест у зв'язку з затриманням російськими силовиками кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Катерини Зеленко в Twitter.

МЗС вимагає від Росії припинити протиправні дії стосовно кримських татар в тимчасово окупованому Криму.

"Висловлюємо рішучий протест проти затримання і арешту окупаційною владою РФ кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Вимагаємо негайного звільнення та припинення протиправних дій щодо кримських татар", - написала вона.

Нагадаємо, при в'їзді в окупований Крим з боку Чонгара вранці у вівторок, 12 грудня, був затриманий громадянин України, кримський татарин Едем Бекіров.

Українець прямував в Крим для відвідування 78-річної матері та родичів. Був затриманий близько 8:30 ранку під час проходження ним паспортного контролю на території, контрольованій російськими окупантами. Близько 14:40 російські силовики вивезли Бекірова з контрольного пункту на адміністративному кордоні Чонгар вглиб півострова.

За словами очевидців, при посадці чоловіка в машину силовики згадували місто Джанкой, однак справжнє місце знаходження Бекірова на даний момент невідомо.

6 грудня в окупованому Росією Криму співробітники Центру РФ з протидії екстремізму затримали адвоката Еміля Курбедінова, який захищав українських військовополонених моряків.