В оккупированном Крыму задержали адвоката Курбединова

Фото: Эмиль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Адвоката задержали сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму

В оккупированном РФ Крыму сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали адвоката Эмиля Курбединова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Крымской солидарности" в Facebook.

"Только что адвоката Эмиля Курбединова задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Его коллеги выезжают в главное управление МВД", - говорится в сообщении.

По информации журналиста Антона Наумлюка, адвоката задержали по подозрению в 20.3 КОАП России ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо другой атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещено федеральными законами").

Сообщается, что Курбединова задержали по дороге из дома в офис.

Напомним, ранее в аннексированном Россией Симферополе 28 ноября в доме активистки Украинского культурного центра Галины Балабан российские силовики проводили обыск.