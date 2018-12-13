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Французская полиция опубликовала фото стрелявшего в Страсбурге

Новости » Происшествия    13.12.2018 - 00:58
Французская полиция опубликовала фото стрелявшего в Страсбурге
Фото: рождественская ярмарка в Страсбурге (twitter.com/UkrZaKordonom)

Полицейские предостерегают французов о том, что разыскиваемый крайне опасен и жесток

Во Франции полиция распространила фотографию мужчины, который устроил стрельбу в Страсбурге на рождественской ярмарке во вторник, 11 декабря, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявление о розыске в Twitter правоохранителей.

В информации, размещенной рядом с фотографией, указано имя - Шариф Шекатт, его возраст - 29 лет, рост - 180 см.

В качестве особой приметы сообщается о шрам на верхней части лба стрелка.

Полиция обратилась к населению за помощью в поимке преступника, в то же время предостерегая о том, что Шекатт крайне опасен и жесток.

Напомним, вечером 11 декабря рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге мужчина открыл стрельбу, в результате которой три человека погибли, еще 12 были ранены.

Во Франции в связи со стрельбой усилили контроль на границах, а также рождественских рынках. На поиски стрелка направили сотни полицейских и жандармов.

Полиция сразу после стрельбы просила жителей не покидать дома.

 

 

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