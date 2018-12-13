Французская полиция опубликовала фото стрелявшего в Страсбурге

Полицейские предостерегают французов о том, что разыскиваемый крайне опасен и жесток
Во Франции полиция распространила фотографию мужчины, который устроил стрельбу в Страсбурге на рождественской ярмарке во вторник, 11 декабря, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявление о розыске в Twitter правоохранителей.
В информации, размещенной рядом с фотографией, указано имя - Шариф Шекатт, его возраст - 29 лет, рост - 180 см.
В качестве особой приметы сообщается о шрам на верхней части лба стрелка.
Полиция обратилась к населению за помощью в поимке преступника, в то же время предостерегая о том, что Шекатт крайне опасен и жесток.
[#AppelàTémoins] La #Police judiciaire recherche l'individu suspecté d'être le tireur du marché de Noël de #Strasbourg. #AidezNous— Police nationale (@PoliceNationale) December 12, 2018
Attention, individu dangereux, n’intervenez pas vous-même.
Contactez le 197 - https://t.co/K2nJHREiwZ pic.twitter.com/zHSNRDkGXC
Напомним, вечером 11 декабря рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге мужчина открыл стрельбу, в результате которой три человека погибли, еще 12 были ранены.
Во Франции в связи со стрельбой усилили контроль на границах, а также рождественских рынках. На поиски стрелка направили сотни полицейских и жандармов.
Полиция сразу после стрельбы просила жителей не покидать дома.