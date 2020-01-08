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МИД Украины уточнило информацию о жертвах крушения самолета в Иране

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 10:24
МИД Украины уточнило информацию о жертвах крушения самолета в Иране
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Среди жертв авиакатастрофы 11 украинцев

Жертвами крушения украинского самолета в Иране стали 11 граждан Украины и 165 иностранцев. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.

По данным Пристайко, в результате аварии самолета украинской авиакомпании МАУ погибли 11 граждан Украины - двое пассажиров и 9 членов экипажа. Также глава украинского МИД опубликовал уточненный список погибших.

Так, жертвами крушения украинского самолета в Тегеране стали:

  • 82 гражданина Ирана;
  • 63 канадцев;
  • 11 граждан Украины;
  • 10 граждан Швеции;
  • 4 гражданина Афганистана;
  • 3 гражданина Германии:
  • 3 гражданина Британии.

МИД Украины уточнило информацию о жертвах крушения самолета в Иране

Напомним, ранее в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что в результате авиакатастрофы украинского самолета в Иране погибли 11 граждан Украины. В украинском ведомстве сообщают, что на борту самолета украинской авиакомпании МАУ находились 2 украинских пассажиров и 9 членов экипажа.

Также РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского самолета, который разбился утром 8 января в Тегеране.

Кроме того, в иранском Красном Полумесяце сообщали, что в результате катастрофы украинского самолета в Тегеране погибли все, кто был на борту.

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